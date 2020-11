Sale la curva dei contagi e decessi nel salernitano: l’addio al titolare del bar Caffè et Cafè

Con la scomparsa dello storico proprietario del Caffè et Cafè sul corso Garibaldi e di due anziani a Oliveto Citra e Buccino si allunga l’elenco dei decessi nel salernitano. Nelle ultime 24 ore sono state 516 le persone positive al Covid nel salernitano. Una impennata se si considerano i 407 casi di avanti ieri.

“Sei stato una persona perbene, buona, sincera, leale e quando serviva duro – scrivono i dipendenti del bar di Matteo Palma -. Le sfide per te non sono mai state un problema. Hai lottato come sempre, ma questo maledetto Covid ha avuto la meglio”. Con queste parole i dipendenti del Caffè et Cafè, storico bar di Corso Garibaldi annunciano la scomparsa di Matteo Palma, tra i proprietari del bar. L’uomo è stato portato via dal Coronavirus ma, al momento, non si sa se aveva anche qualche malattia pregressa. “Resterai sempre nei nostri cuori perché col tuo sorriso sei stato un padre, un amico, un maestro e un grande esempio per tutti noi”.

I casi registrati sono ad Acerno 1, Agropoli 5, Albanella 1, Altavilla Silentina 3, Angri 23, Aquara 1, Atena Lucana 2, Baronissi 10, Battipaglia 5, Bellizzi 3, Bracigliano 13, Buccino 12, Calvanico 2, Campagna 12, Castel San Giorgio 6, Cava de’ Tirreni 22, Capaccio 2, Castel San Lorenzo 2, Ceraso 1, Colliano 3, Contursi 4, Corbara 10, Eboli 14, Felitto 2, Fisciano 13, Giffoni Sei Casali 1, Ispani 1, Laurito 1, Mercato San Severino 8, Montecorvino Rovella 3, Moio della Civitella 1, Montecorvino Pugliano 2, Nocera Inferiore 33, Nocera Superiore 18, Oliveto Citra 5, Olevano sul Tusciano 1, Pagani 51, Palomonte 2, Padula 5, Pellezzano 11, Polla 2, Pontecagnano 3, Prignano Cilento 4, Roccadaspide 1, Roccagloriosa 1, Roccapiemonte 2, Salerno 53, San Gregorio Magno 4, San Marzano sul Sarno 13, San Valentino Torio 18, Sarno 20, Sala Consilina 10, Salento 1, San Giovanni a Piro 2, San Pietro al Tanagro 2, Sant’Egidio del Monte Albino 7, Santa Marina 4, Sanza 1, Scafati 43, Serre 1, Sicignano degli Alburni 2, Siano 2, Stella Cilento 1, Teggiano 1, Torre Orsaia 1, Valva 1, Vibonati 1.