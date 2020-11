ROVISTANDO ITALIA . Castellabate ispirazione Liwe, siamo in 27000

ROVISTANDO ITALIA

by Giovanni Farzati

Reporter Sans Frontieres

Ultima hora🦝

Castellabate ispirazione Liwe, siamo in 27000

Castellabate Liwe, tanto lavoro per la promozione di Castellabate nel mondo ma nessuno ci ha mai ringraziati, il direttore amareggiato, ecco cosa scrive sulla pagina di Castellabate live..

Vi rubo 2 minuti …. ❤️

Ho iniziato questa meravigliosa avventura con #Castellabate_Live24 nel 2016 allora si chiamava “ Castellabate News “ ! Oggi se scorrete indietro le foto e i vecchi post potrete vedere quanto ero “sprovveduto” ma percepirete anche l’impegno che ci volevo mettere già da subito!

Oggi posso dire di avere creato una grande community, ( siamo oltre 27.000 e cresciamo ogni giorno …. ) che segue con affetto e mi da l’energia per andare avanti con la stessa voglia di fare…anche se un po’ sprovveduto lo sono ancora ora 😊

Gestire una pagina “ turistica “ soprattutto nel periodo estivo , richiede tanto tempo e un lavoro quotidiano, io lo faccio con piacere e mi reputo fortunato , perchè ricevo in cambio molto più di quello che da questa pagina io propongo !

Vorrei continuare a meritare questo grande seguito portando contenuti sempre migliori…non so se ci riuscirò sempre, ma una cosa la posso promettere, da parte mia avrò sempre grande rispetto per ogni singolo utente e resterò coerente con i valori che che mi hanno sempre guidato 🤙

Però …. Però Però …. devo con amarezza sottolineare come in questi anni di “palcoscenico “ non io , ma della pagina in se , abbia mai ricevuto una menzione, un elogio ! Nessuno ! ne dalla maggioranza ne dalla minoranza del nostro comune ha avuto ( tra tante occasioni) fatto o detto qualcosa per sottolineare come una pagina indipendente nonché totalmente gratuita , e che quotidianamente porta avanti il nome di Castellabate nel mondo ! E non esagero ….

Ripeto , non a me …. ! Sapete quanta gente ha conosciuto il nostro territorio di Castellabate ed è venuto a fare le vacanze qui da noi ? Immensamente tanti …. e tanti sono i messaggi di ringraziamento arrivati in posta per averlo fatto conoscere con foto video e live ! Ma come diceva qualcuno …. “ Nessuno è profeta in patria “ …. io però a differenza di qualche “pidocchio risalito” ho l’onore di parlare ad una platea di quasi 30.000 utenti ! Ci arriverò e li supererò perché io valgo e c’è una parte di Castellabate che vale !

C’è una parte sana e non marcia della società che merita di vivere e conoscere la nostra meravigliosa terra !

Complimenti da Positanonews per questa bella iniziativa nel Cilento .