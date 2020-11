Roshelle pubblica “7 giorni”, ecco cosa ha fatto la rapper trasgressiva di X Factor Dopo aver rilasciato il singolo “00.23” (con un video oltre 300 mila views), Roshelle pubblica “7 giorni”, nuovo singolo ed ennesimo tassello di un percorso fondamentale per la sua carriera. La rapper 24enne è uno dei talenti più interessanti della scena rap e trap femminile e grazie alla produzione di Andry The Hitmaker continua a sorprendere e conquistare consensi. Roshelle è Rossella Discolo, cantante 24enne che ha partecipato ad X Factor 2016 raggiungendo il quarto posto finale. Un’esperienza fondamentale per crescere ed arricchirsi come ha ricordato in una recente intervista: «Ho sempre vissuto X Factor come un’accademia, un’università della musica che mi ha permesso di imparare tanto. Dopo il programma sono stata impegnata in un tour in giro per l’Italia nel quale ho fatto spettacoli dal vivo cantando e ballando, coronando un sogno».

Dopo un periodo di pausa Roshelle è ritornata in auge grazie al singolo “Tutty Frutty” e ad un video che ha superato quota tre milioni di visualizzazioni. Ora il ritorno prima con “00.23” e poi con il singolo “7 giorni” «È l’inizio di un percorso importante per me, perché sento di aver finalmente trovato un appoggio alla mia pazzia musicale, estetica e creativa», ha dichiarato Roshelle. “7 giorni” è un brano di chiara ispirazione r’n’b, è la testimonianza di come si possa scrivere un pezzo di questo tipo anche in italiano: Roshelle riesce a fondere le parole, amalgamandole perfettamente al beat che si snoda lentamente. Il suo nuovo capitolo della carriera è infatti caratterizzato anche da un’attenzione particolare ai testi, infatti da due anni ha iniziato a scrivere le proprie canzoni: “Sono riuscita a fare pace con l’italiano, al liceo non mi aiutava a rendere comprensibile quello che volevo dire. Quando ho capito che era importante farmi capire nella mia lingua, sono maturata”. Oltre a scrivere, cantare, suonare e ballare, Roshelle ama disegnare. L’autoritratto che ha postato sul suo profilo Instagram come anticipazione del brano, è la scintilla da cui è partito il processo creativo che ha portato a “7 giorni”.