Gino Rivieccio, comico napoletano che in queste ore combatte contro il Covid-19 dopo il ricovero in ospedale, ha parlato a Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte: “Le mie condizioni? Sono tornato a casa dopo il ricovero al Cotugno per il Covid, la strada mi sembra in discesa. Devo ringraziare gli angeli in divisa che mi hanno assistito. I miei dieci giorni sono stati difficili, ora andiamo avanti con fiducia”.