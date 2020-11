Ritrovato il ragazzo disperso sul Faito

Nel pomeriggio di oggi il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) è stato allertato per una persona in difficoltà sui Monti Lattari. Le squadre di ricerca sono immediatamente partite per raggiungere il giovane che si trovava in una zona molto impervia tra Madonna della Libera e Ponzano, nel comprensorio del comune di Castellammare di Stabia (NA). L’equipe sanitaria del CNSAS ha valutato le sue condizioni e, dopo averlo rifocillato, i tecnici lo hanno accompagnato a valle. Fortunatamente non ha avuto bisogno di essere trasportato in barella.

Ancora una volta si è trattato di una persona in escursione solitaria.

A supporto dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, il valido aiuto di una guida locale e dell’AVF, Associazione Volontari Faito.

Per l’intera durata, le operazioni sono state svolte in coordinamento con la COT118 di Castellammare di Stabia e con la SORU della Protezione civile