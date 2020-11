Rijeka-Napoli: Le formazioni ufficiali

Il Napoli scende in campo contro il Rjeka con l’intento di portare a casa i tre punti Tre punti importanti per continuare il sogno Europa League dopo la sconfitta casalinga contro l’Az Alkmaar e la vittoria fuori casa a San Sebastian contro il Real Sociedad. Maxi turnover del mister. Di seguito le formazioni ufficiali di Rijeka-Napoli, sfida valida per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. Inserite nel gruppo F, al momento guidato dall’AZ a punteggio pieno, le due squadre hanno rispettivamente 0 e 3 punti in classifica. Nel Napoli senza lo squalificato Osimhen c’è Petagna al centro del tridente, nel Rijeka solo panchina per il napoletano Anastasio. Ecco i due undici.