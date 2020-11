Rijeka-Napoli: Ecco chi giocherà

Che formazione in Europa League? In vista della sfida al Rijeka, con Osimhen out per squalifica, Rino Gattuso dovrebbe effetture diversi cambi di formazione. Lo scrive Repubblica che prevede il ritorno di Meret tra i pali, con Maksimovic e Mario Rui in difesa. A centrocampo a riposare potrebbe essere Bakayoko, con Demme dal primo minuto. Spazio, a gara in corso, anche a Zielinski ed Elmas, che devono recuperare la condizione dopo lo stop per il Covid.