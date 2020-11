Riflessioni da tifosi – info Ansa Forza Diego! Ora più che mai con Antonello Perillo

Riflessioni da tifosi – info Ansa

Tutti in ansia per le sorti del campione

L’allenatore del Gimnasia era stato ricoverato ieri in una clinica di La Plata, dalla quale è stato trasferito in una clinica di Olivos per essere operato d’urgenza in seguito alla tomografia che ha riscontrato la presenza di un ematoma subdurale cranico, probabile risultato di un colpo alla testa. Una situazione delicata scoperta in un secondo momento da esame specifici più approfonditi.