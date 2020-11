RIFIUTI INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI A POSITANO CHIAMATE 0898122508 E’ GRATUITO

RIFIUTI INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI. Si trovano a volte per strada anche a Positano e in Costiera amalfitana, ricordiamo che il servizio è gratuito . Con il vento possono essere anche un pericolo , non si tratta solo di deturpare l’ambiente e il paesaggio .

Sono considerati rifiuti ingombranti: i mobili, gli elettrodomestici, pc, tv ed altri oggetti e materiali (purché provenienti da civili abitazioni) che, per loro natura o dimensioni, non possono essere inseriti nei cassonetti.

I rifiuti ingombranti e i beni durevoli vengono ritirati su prenotazione chiamando l’operatore comunale al num. 089 812 25 08

L’addetto provvederà a prenotare un ritiro e concordare luogo e tempo per il conferimento.

Ricordiamo che il servizio è gratuito.