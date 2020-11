Ricorrono oggi i 31 anni dalla caduta del Muro di Berlino, avvenuta il 9 novembre 1989. Una data che ha cambiato la storia

Oggi è una data importante a livello mondiale perché ricorrono i 31 anni dalla caduta del Muro di Berlino, avvenuta il 9 novembre 1989 dopo l’annuncio leader del partito comunista berlinese Gunter Schabowsky che pronunciò una frase entrata nella storia: “Da stasera la frontiera è aperta”. Un avvenimento che ha cambiato la Germania ed il mondo per sempre. Il Muro era stato eretto nella notte tra il 12 ed il 13 agosto 1961 dal regime di Walter Ulbricht con lo scopo di cingere i tre settori orientali della città. Era il simbolo visibile e tragico della Guerra fredda. Da quella notte la città di Berlino era stata divisa in due parti ovvero il blocco comunista, guidato dall’ex Urss ed i paesi democratici, capeggiati dagli Stati Uniti d’America.

Il Muro di Berlino fu eretto con lo scopo di bloccare il flusso di cittadini che dalla Germania dell’Est, dove erano soggetti a forte privazioni e limitazioni da parte del regime comunista, emigravano verso ovest, in cerca di condizioni di vita migliori. Inizialmente il confine era costituito da pali e filo spinato, negli anni successivi il muro era stato ampliato e reso sempre più impenetrabile con due lunghe file di blocchi prefabbricati di cemento armato alti tre metri. La presenza di torrette e posti di blocco garantiva il controllo. Nel mezzo una lingua di terra nota come “la striscia della morte”, presidiata da cecchini. In tanti cercarono in ogni modo di oltrepassare quel muro ma le punizioni erano severissime e non venivano risparmiati nemmeno i soggetti più deboli, come gli anziani ed i bambini. Si stima che oltre duecento persone siano state uccise dalle guardie mentre provavano a fuggire verso Berlino Ovest. In cinquemila circa riuscirono a varcare il confine, utilizzando diversi stratagemmi tra cui bagagliai con il doppio fondo e tunnel scavati al di sotto del muro.

Il 9 novembre 1989, con il tanto atteso abbattimento del Muro, si ebbe il trionfo della democrazia con la riapertura che consentì a tantissime famiglie di potersi ricongiungere dopo essere state divise per anni.

Le immagini che resteranno nella storia sono quelle dei tanti giovani che quel giorno si arrampicarono sul muro, dei tanti che a colpi di piccone cominciarono a distruggere la barriera di mattoni. In tre giorni il confine fu oltrepassato da circa due milioni di persone. La caduta del muro di Berlino aprì la strada per la riunificazione tedesca che fu conclusa formalmente il 3 ottobre 1990.