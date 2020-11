Ricorre oggi il 17esimo anniversario della Strage di Nassiriya. Per non dimenticare…

Sono trascorsi 17 anni dalla strage di Nassiriya. Era la mattina del 12 novembre 2003 quando un vecchio camion cisterna carico di esplosivo: dai 150 ai 300 chili di tritolo unito a liquido infiammabile. A bordo due terroristi di Al Qaeda. Il Carabiniere Andrea Filippa, che quella mattina era di guardia all’ingresso della base maestrale, riuscì a sparare e uccidere due kamikaze impedendo in tal modo che il camion esplodesse all’interno provocando una tragedia ancora maggiore. Ma la deflagrazione fu talmente forte da far saltare in aria anche il deposito munizioni. Con Andrea Filippa morirono i colleghi Massimiliano Bruno, Giovanni Cavallaro, Giuseppe Coletta, Enzo Fregosi, Daniele Ghione, Horacio Majorana, Ivan Ghitti, Domenico Intravaia, Filippo Merlino, Alfio Ragazzi e Alfonso Trincone. Morirono i militari dell’Esercito Massimo Ficuciello, Silvio Olla, Alessandro Carrisi, Emanuele Ferrero e Pietro Petrucci, che scortavano la troupe di Stefano Rolla e il cooperatore Marco Beci; morirono anche Beci e Rolla, impegnati nelle riprese di uno sceneggiato sulla ricostruzione del Paese. Morirono anche 9 iracheni e 58 furono le persone rimaste ferite.