Riapertura scuola: domani tamponi per studenti di Minori dalla seconda elementare alla prima media. Il sindaco di Minori, in Costiera Amalfitana, Andrea Reale, comunica che in vista della riapertura delle classi dalla seconda elementare alla prima media stabilita per lunedì 30 novembre, gli alunni, i familiari e conviventi, sono invitati ad effettuare il tampone antigenico per lo screening epidemiologico da Covid 19 il giorno 26 novembre dalle ore 14.30 alle 17.30 presso USCA Porto Turistico di Maiori.

Pur essendo disposto su base volontaria, si raccomanda vivamente di partecipare allo screening finalizzato alla massima sicurezza degli ambienti scolastici ed al contenimento delle occasioni di contagio.

Si invitano altresì a partecipare allo screening i docenti e non docenti afferenti alle classi suddette che non abbiano già effettuato il test. Possono partecipare alla presente sessione gli alunni e conviventi della scuola dell’infanzia e prima elementare che non hanno ancora effettuato il test.