Riapertura delle scuole, per la Costa d’Amalfi arrivano 200 tamponi. Il sindaco di Positano: “Non bastano nemmeno per un solo Comune”

In Campania il prossimo 24 novembre dovrebbero ritornare a scuola i piccoli dell’infanzia e gli alluni delle prime classi delle elementari. In tale ottica è stato predisposto lo screening per individuare eventuali positivi in modo da garantire una riapertura in sicurezza. Per l’Usca Costa d’Amalfi sono disponibili i primi 200 tamponi antigenici che verranno eseguiti venerdì 20 novembre presso il porto di Maiori su personale docente e non docente dei diversi istituti scolastici della costa d’Amalfi. A tal proposito il sindaco di Positano Giuseppe Guida ha evidenziato come il numero dei tamponi attualmente messo a disposizione è insufficiente per l’intero territorio della costiera amalfitana e non basterebbero nemmeno per un singolo Comune. In questo modo la riapertura delle scuole è ovviamente a forte rischio.