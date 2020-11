Rete 4 in costiera amalfitana: pellegrini da Sambuco di Ravello al convento San Nicola di Minori

Le telecamere Mediaset sbarcano ancora una volta in costiera amalfitana, dopo la tappa di Studio Aperto ad Amalfi per raccontare la Pasticceria Pansa. Stavolta le telecamere di Rete 4 sono approdate a Ravello, nella frazione di Sambuco, per poi dirigersi al convento di San Nicola sul Monte Forcella a Minori.

Il gruppo di pellegrini della trasmissione “I Viaggi nel Cuore” hanno intrapreso il percorso per la diffusione del culto di San Nicola. Sambuco è conosciuta come il “polmone” di Ravello, che sin dal X secolo era noto per la produzione di legnami e lana destinati ai commerci gestiti dalle nobili famiglie ravellesi. Il nome della località è dovuto alla presenza di rigogliose piante di sambuco, presenti dunque nella macchia mediterranea.

Da Ravello ci si dirige verso Monte Brusale (o Brusara) e quindi, costeggiando il cimitero ci si porta sulla rotabile del Valico di Chiunzi. La si attraversa e si prosegue lungo un’altra rotabile che conduce alla frazione Sambuco, sempre avendo a destra la valle di Minori. Poco dopo una breve ripida salita verso la parte finale di questa strada, si imbocca il sentiero che scende a destra verso il torrente. Dopo averlo attraversato comincia la dolce salita (all’inizio selciata e poi sterrata) che in un’oretta ci condurrà fino al Convento di San Nicola.

