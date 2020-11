Respinto il ricorso del Napoli,la Salernitana aspetta venerdi il suo responso

Arriva la decisione sul caso di Napoli-Juventus che può essere un punto di riferimento a cui guardare, in parte, anche in chiave Salernitana-Reggiana. La Corte Sportiva D’Appello Nazionale ha respinto il ricorso del club azzurro, confermando la sconfitta per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica comminate dal Giudice Sportivo per il match non disputato con la Juventus in programma lo scorso 4 ottobre a causa dell’assenza della squadra di Gattuso.

Dal comunicato della Corte Federale d’Appello emerge un passaggio che potrebbe rappresentare una ulteriore differenza tra le due vicende. In particolar modo si legge che il comportamento del Napoli “nei giorni antecedenti quello in cui era prevista la disputa dell’incontro, risulta, per come si avrà modo di evidenziare più avanti, teso a precostituirsi, per così dire, un ‘alibi’ per non giocare quella partita”. Insomma, il Napoli avrebbe cercato di creare un alibi per non giocare. Lo stesso non può dirsi pienamente per la Reggiana, che aveva un acclarato numero di positivi enorme. Tuttavia, il regolamento di Lega B sottoscritto anche dal team emiliano parlava e parla chiaro.Situazione un po’ diversa per la Reggiana, come si diceva, impossibilitata a scendere in campo all’Arechi se non con i giovani della Primavera. Ad ogni modo, come spiegato dall’avvocato Chiacchio – che segue il reclamo del club emiliano – il caso di Juve-Napoli può essere un “punto di riferimento” seppur con sostanziali differenze e che, dunque, potrebbe deporre a favore della Salernitana in attesa che venga fissato il giorno della decisione su una vicenda di cui si rischia di parlare ancora a lungo. Il pronunciamento del giudice sportivo di Lega B potrebbe arrivare entro il fine settimana, ma non è stata ancora fissata la data: le due società devono avere 48 ore per presentare le loro memorie. Dunque, se il giudice fissasse domani l’udienza a venerdì, ad esempio, la tempistica sarebbe rispettata. Sembra essere l’ipotesi più accreditata. Viceversa, si sfocerebbe nella settimana prossima.

