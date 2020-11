Recuperi serie C: Colpo grosso della Turris

Va snellendosi il calendario dei recuperi delle gare di Serie C, che ha visto oggi giocare ben dieci partite.

Nel Girone A, torna alla vittoria la Pro Vercelli, mentre sfiora la clamorosa rimonta una Lucchese che prova a recuperare i 5 gol subiti dall’Albinoleffe, intanto che l’Olbia non va oltre il pari contro il Como e la Giana centra la seconda vittoria consecutiva contro il Piacenza; bene anche la Juve U23 sul Grosseto. Nel Girone B non c’è la svolta di un Arezzo comunque segnato dal Covid-19, è ko a Mantova, mentre il Gubbio centra il successo con un’autorete della Triestina. Infine, nel Girone C, male il Palermo, che cade nei minuti di recupero contro la Turris; extratime che beffa il Monopoli, che vede il Bisceglie pareggiare, ed è pari anche tra Vibonese e Foggia.

Di seguito, il calendario completo dei match disputati, e i loro risultati:

GIRONE A

9^ GIORNATA

Como-Olbia 2-2 (15′ [aut.] Bovolon, 25′ Terrani 39′ Iovine, 47′ [rig.] Ragatzu)

Giana Erminio-Piacenza 2-0 (9′ Pinto 25′ Perna)

Lucchese-Albinoleffe 4-5 (22′, 32′, 48′ 58′ Manconi, 65′ [rig.] Giorgione, 73′ Bianchi, 74′ Nannelli, 80′ Benassi, 90′ Meucci)

Pergolettese-Pro Vercelli 1-2 (16′ Zerbin, 38′ [rig.] Bortoluz, 84′ Comi)

10^ GIORNATA

Juventus U23-Grosseto 2-0 (47′ Vrioni, 53′ Rafia)

GIRONE B

9^ GIORNATA

Gubbio-Triestina 1-0 (69′ [aut.] Maracchi)

Mantova-Arezzo 2-0 (58′ [rig.] Ganz, 63′ Guccione)

GIRONE C

6^ GIORNATA

Palermo-Turris 0-1 (95′ Pandolfi)

9^ GIORNATA

Bisceglie-Monopoli 1-1 (56′ Zambataro, 95′ [rig.] Cittadino)

Vibonese-Foggia 1-1 (8′ D’Andrea, 24′ Laaribi)