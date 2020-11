Ravello. Situazione nella norma al Costa d’ Amalfi . Rascato “Positivo alle immunoglobuline IGG” ESCLUSIVA

Ravello ( Salerno ) . Onde evitare qualsiasi fraintendimento o allarmismo la situazione all’Ospedale Costa d’ Amalfi è nella norma e , lo ribadiamo di nuovo, il 118 staziona solamente all’Ospedale. Abbiamo sentito il dottor Rascato, uno dei migliori medici del 118, più volte è stato protagonista di episodi salvavita, che ha spiegato esattamente cosa è successo a Positanonews “Sono risultato positivo alle immunoglobuline IGG , con immunità pregressa, questo significa che vi può essere stato qualcosa forse nella prima ondata. Sono in attesa del risultato del risultato del tampone, ma in ottima salute”. Ricordiamo che , comunque, gli ambienti vengono sanificati continuamente e che, considerando la diffusione del coronavirus Covid-19 anche in Costiera amalfitana, non c’è nulla di cui allarmarsi. Ringraziamo vivamente il dottore per la disponiblità. E, lo ribadiamo ancora, è tutto nella normalità. Come stamattina a Positano, o anche a Maiori, arrivavano segnalazioni di positivi in giro, per poi scoprire che erano guariti o persone in contatto che erano negativi, ripetiamo che bisogna stare tranquilli. Inutile sapere chi e come, sono tanti oramai i positivi, o possibili tali, che bisogna comportarsi con chiunque come se lo fosse, quindi distanziamento, mascherina e lavarsi le mani. E stiamo sereni.

Foto d’archivio.