Ravello, selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di un vigile urbano. Il Comune di Ravello ha indetto una procedura di stabilizzazione del personale per la copertura di un posto di agente di Polizia Municipale (Categoria C) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, tramite esame (colloquio).

“È indetta una selezione pubblica per l’assunzione, ai sensi dell’art. 20, comma I del D. Lgs. 75/2017, a tempo pieno e indeterminato, di un’unità di personale nel profilo professionale di agente di Polizia Municipale Cat. C), da assegnare al Servizio “Polizia Municipale” del Comune di Ravello.

L’Amministrazione comunale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. L’individuazione del candidato idoneo a ricoprire il posto in oggetto avverrà mediante valutazione del colloquio. La verifica dei requisiti richiesti dal comma 1 del citato art. 20 rileva solo quale condizione di ammissione alla procedura”.

Qui la determina.

Qui l’allegato a.

Qui l’allegato b.