Ravello, rettifica del Comune: sale a 4 il totale. Diverse persone in autoisolamento, si aspettano tamponi dopo un matrimonio

Poi ci giunge notizia che diverse persone sono in autoisolamento, si attende di fare tamponi dopo un matrimonio. Ricordiamo che in Costa d’ Amalfi, da Positano a Maiori, spesso il Coronavirus Covid-19 è stato legato a cerimonie e feste, così nella città della Musica nell’attesa di tamponi alcuni hanno deciso di mettersi da soli in quarantena.