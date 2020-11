Ravello. Positivo anche un bambino: 4 i casi totali. Questo l’avviso apparso sulla pagina Facebook istituzionale del Comuene di Ravello, attraverso il quale il sindaco avvisa i suoi cittadini: Si informa la collettività che un minore residente a Ravello è risultato POSITIVO al tampone.

Il bambino, che si trova in isolamento da martedì u.s., e che fino ad otto giorni fa ha frequentato la scuola dell’infanzia di Via Roma, è asintomatico.

È in corso la ricostruzione della catena dei contatti.

Sono in tutto 4 i positivi di Ravello, ai quali rivolgiamo gli auguri di pronta guarigione.