Ravello. Ospedale di Castiglione, Matteo Cobalto: “Ridicolo ringraziare De Luca”

Ravello. Ospedale di Castiglione, Matteo Cobalto (Coordinatore Fratelli d’Italia Costiera Amalfitana): “Ridicolo ringraziare De Luca”.

“La regione ha fatto un passo indietro sull’ospedale di Castiglione che resta al Ruggi, sulla questione il nostro partito aveva immediatamente segnalato al Sen. Iannone che ha presentato un’interrogazione parlamentare rivolta al Ministro della Salute. Cogliamo con entusiasmo quindi la notizia.

Stride tuttavia nel contempo come il sindaco di Minori ha ringraziato proprio De Luca per aver sospeso una sua stessa delibera proclamando così una vittoria: un po’ come ringraziare chi ti ha sparato addosso dal momento che non sei stato colpito. Ma il proiettile che dequalificava e colpiva la sanità in costiera amalfitana era già partito malgrado l’istrionico, mistificante e anche un po’ goffo tentativo di far passare come risultato politico quello che è invece un fallimento.

Piuttosto i rappresentanti del PD della nostra costa hanno dimostrato come proprio quei perfetti sconosciuti che fanno votare ai nostri cittadini se ne freghino poco o niente degli stessi elettori e del nostro territorio. Un’altra prova, semmai ve ne fosse stata necessità, della lontananza dalla gente di tali meccanismi politici, dell’inconsistenza delle regalie elettorali che nostri sindaci e affini offrono ai capi tribù in una giungla clientelare che pur governa la regione e la nazione”.