Ravello, Ospedale di Castiglione afferente all’ASL. Il sindaco Di Martino: “Non possiamo stare a guardare”

Ravello. Il sindaco Salvatore Di Martino, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica: “Dopo aver appreso, con sconcerto, della Delibera di Giunta Regionale n. 473 del 3 novembre u.s., con la quale si colloca il Presidio Ospedaliero di Castiglione di Ravello tra i Presidi afferenti all’Azienda Sanitaria Locale di Salerno, ho manifestato ai colleghi Sindaci della Costa d’Amalfi la necessità di riunirci in Conferenza per affrontare la delicata questione, in conseguenza della discutibilissima e quanto mai dannosa determinazione della Giunta Regionale.

Ho invitato il Sindaco di Scala, Presidente f.f. della Conferenza dei Sindaci, a convocare una riunione per domani. Non possiamo stare a guardare e consentire sciacallaggi e speculazioni su una vicenda che riguarda le collettività da noi amministrate”.