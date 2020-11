Ravello, l’Amministrazione fornisce i saturimetri ai cittadini colpiti dal covid

IL COMUNE DI RAVELLO DOTA I CITTADINI POSITIVI AL COVID-19 PAUCISINTOMATICI E/O SINTOMATICI DI UN SATURIMETRO

La Giunta Municipale di Ravello, con la Delibera n.114 di oggi, ha disposto l’acquisto di 10 pulsossimetri da dito (saturimetri) da fornire, in comodato d’uso gratuito, ai cittadini paucisintomatici e/o sintomatici.

L’iniziativa, proposta dall’Assessore alla Sanità del Comune di Ravello, permetterà ai cittadini risultati positivi a tampone, che presentano dei sintomi da Covid-19, di monitorare costantemente il livello di ossigeno nel sangue.

La Farmacia Dottori Russo di Ravello, che si ringrazia per l’ottima disponibilità e collaborazione, ha donato al Comune di Ravello ulteriori 10 pulsossimetri, che saranno utilizzati per le stesse finalità succitate, e due termoscanner che saranno in dotazione al Comando di Polizia Municipale.