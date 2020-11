Ravello, il sindaco Salvatore Di Martino: “Sono in attesa di tampone”

Ravello (Salerno). Il sindaco della Città della Musica, Salvatore Di Martino, dichiara di essere in quarantena in attesa del risultato del tampone, dopo aver avuto contatti con altri sindaci della costiera amalfitana. Tra questi vi era il sindaco di Agerola Luca Mascolo, risultato poi positivo al covid-19 insieme al primo cittadino di Cetara, Roberto Della Monica, ai quali rinnoviamo gli auguri di pronta guarigione.

Ecco il post del sindaco di Ravello, Salvatore Di Martino:

Cari Concittadini,

come avrete appreso dagli organi di stampa, sono in isolamento fiduciario come da protocollo a seguito di un incontro di lavoro avuto lo scorso venerdì con il Sindaco di Amalfi e quello di Agerola, quest’ultimo risultato poi positivo al Covid19.

In data odierna ho effettuato il tampone e sono in attesa del risultato.

Una scelta dovuta e responsabile per chi ha a cuore la salute dei propri cari e una scelta ancor di più obbligata per chi, come me, rappresenta una intera comunità. La salute ed il benessere dei cittadini sono uno dei cardini della nostra filosofia politica ed amministrativa. La situazione angosciante che stiamo affrontando, un vero e proprio tira e molla estenuante con il nostro entusiasmo e la nostra voglia di vivere, che ha modificato nel profondo e reso incerte le nostre abitudini più semplici, richiede pazienza, nervi saldi e coraggio.

La mia assenza fisica dagli uffici sarà tuttavia compensata dall’impegno costante: non ho intenzione di fermarmi nemmeno un istante, in questi giorni continuerò a lavorare da casa collegandomi in streaming con gli uffici comunali e a portare avanti con l’impegno di sempre, gli obiettivi che compongono la tabella di marcia della mia compagine amministrativa.

Il mio pensiero adesso va a chi sta vivendo questo stesso momento di attesa e di ansia in cui il tempo sembra dilatarsi all’infinito, un momento fatto di mille congetture e, ahimè, di distanza dalle persone care, e soprattutto va a chi lotta contro la malattia. Il mio augurio è di non perdere la speranza e di guardare con ottimismo al domani.