Ravello, il 4 novembre pronti 60 tamponi tramite drive-in

Ravello (Salerno). Anche la Città della Musica prepara la sua attività di screening di massa come il resto della costiera amalfitana. A tal proposito ecco il comunicato con con l’amministrazione avvisa dei 60 tamponi drive-in in programma per domani, 4 novembre.

Si porta a conoscenza della collettività che domani, mercoledì 4 novembre, presso il Parcheggio sottostante Piazza Duomo, a partire dalle ore 10, l’U.S.C.A. della Costa d’Amalfi effettuerà circa 60 tamponi, con la modalità “drive-in”, a cittadini di Ravello rientranti nella rete dei contatti di 3 residenti risultati positivi negli scorsi giorni.