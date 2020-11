Ravello, dott. Rascato positivo alle immunoglobuline IGG. Oggi la buona notizia: “Il tampone è negativo”

“Sono risultato positivo alle immunoglobuline IGG, con immunità pregressa, questo significa che vi può essere stato qualcosa forse nella prima ondata. Sono in attesa del risultato del risultato del tampone, ma in ottima salute”. Questo quanto aveva dichiarato il dott. Rascato in esclusiva a Positanonews.

Questa mattina del 12 novembre, invece, la splendida notizia che rasserena il medico e lo staff dell’ospedale di Castiglione di Ravello: “Stamattina ho ritirato il tampone, completamente negativo”. Una notizia già preannunciata dal fatto che a risultare positivi erano i test per le immunoglobuline IGG, che sono prodotte durante la prima infezione o all’esposizione di antigeni estranei – come aveva dichiarato Rascato -, aumentano dopo qualche settimana dal contatto con l’agente, per poi diminuire e stabilizzarsi, mantenendosi come una memoria per l’organismo per le future esposizioni all’antigene.

Ringraziamo il medico per la totale trasparenza e disponibilità, che ha sempre dimostrato anche in interventi urgenti sul territorio, nonostante le immense difficoltà del sistema sanitario.