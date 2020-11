Ravello. Diverse persone in autoisolamento , si aspettano tamponi dopo un matrimonio

Ravello , Costiera amalfitana ( Salerno ) . Diverse persone in autoisolamento , si aspettano tamponi dopo un matrimonio. Ancora il Coronavirus Covid-19 legato a cerimonie e feste, così nella città della Musica nell’attesa di tamponi alcuni h anno deciso di mettersi da soli in quarantena. Vi aggiorneremo sulla vicenda mentre in Costa d’ Amalfi, da Positano a Cetara, aumentano i contagi di questa pandemia.