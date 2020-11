Ravello, covid-19: il messaggio di responsabilità dello chef Antonio Cioffi

Ravello, Costiera amalfitana. E’ uno degli chef più apprezzati della Città della Musica e della Costa d’ Amalfi nella sua La Vecchia Cantina ( dove lo aspettiamo a giorni per assaggiare le zeppole di Natale) . Ha lasciato con grande responsabilità e trasparenza, ammirevole come la professionalità nel lavoro , un post sulla propria bacheca Facebook, lo chef Antonio Cioffi.

🤞voglio fare una piccola precisazione visto che sto ricevendo un sacco di telefonate di amici che mi raccontano che ci sta già un grosso chiacchiericcio per strada, e conoscendo la situazione la gente si preoccupa o pensa che sono un irresponsabile🤞

Ebbene ho deciso di fare il tampone io con tutti i miei dipendenti più altri due amici per uno scrupolo personale perché chi come me ha una mamma con già problemi di salute chi ha una sorella che sta aspettando un bimbo chi per altri motivi e anche perché a Ravello ci sono stati alcuni contagi tutti derivanti dalla stessa catena ,e siccome con uno di questi ci vediamo tutti i giorni abbiamo deciso di farci i tamponi pagando 65€ a testa e dove sono risultati tutti negativi tranne io che sono risultato DEBOLMENTE POSITIVO, sono già in isolamento e inoltre il sottoscritto ha già comunicato la lista di persone con cui sono stato a contatto diretto e vi assicuro che sono pochissimi ,inoltre dico alle persone state tranquilli perché io non ho ne sintomi e mi sento come un leone ,non fatevi brutti film in testa e state tranquilli perché anche con i clienti che sono entrati nel ristorante non ho avuto nessun contatto perché ho sempre rispettato le regole e soprattutto le distanze ,un abbraccio a tutti e ci aggiorniamo presto intanto mi godo il mio giardino e i miei limoni visto che ho tanto da fare .😘😘😘😘😘