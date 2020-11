Ravello, addio a Cosmo Di Palma: la storia delle ceramiche ravellesi

La città di Ravello è in cordoglio per la perdita di Cosimo Di Palma, all’età di 89 anni. Cosimo lascia un’intera famiglia nel dolore, a partire dalla sua cara moglie Maddalena, con i figli Margherita e Salvatore, i tanto amati nipoti e tutti i parenti. In tanti ad esprimere la propria vicinanza ai figli di Cosimo, tramite messaggi di condoglianza sui social.

Cosimo è conosciuto da tutti come uno degli storici commercianti ravellesi. La sua prima attività risale ai lontani anni 50, in cui diede vita al negozio di ceramiche. Ricordiamo Cosimo anche per il premio “Fedeltà al lavoro” ottenuto lo scorso anno dal Comune di Ravello in compagnia della sua cara Maddalena.

La redazione di Positanonews si stringe in cordoglio attorno alla famiglia Di Palma per la dolorosa perdita.