Rai3:” Biden ad un passo dalla Casa Bianca!

Biden nuovo presidente degli Stati Uniti di America. Ecco quello che ci riferisce il TGR 3 di mezzanotte. La sfida sta volgendo al termine anche se l’intenzione di Trump è quello di fare ricorso. Bastano sei oti affinchè la Casa Bianca abbia un nuovo inquilino ed il mondo un nuovo presidente degli Stati Uniti. Una persona più moderata e morigerata. L’iroso Trump non si da per vinto e minaccia battaglie legale. Atteggiamento presuntuoso ed arrogante in linea con il personaggio Trump.