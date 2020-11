Ragazzo trasporta da Positano a Piano di Sorrento una bombola d’ossigeno per un uomo bisognoso. Un bel gesto quello compiuto da un ragazzo di Positano che ha trasportato dalla perla della Costiera Amalfitana a Piano di Sorrento una bombola d’ossigeno per un uomo bisognoso.

Ad attivarsi Manolo che ha chiamato Claudio, il quale ha preso la bombola alla Farmacia Rizzo, dopo che Positanonews aveva informato i lettori della presenza di bombole , e ha fatto i salti mortali per portare subito la bombola al bisognoso, ai quali deve andare un encomio e un apprezzamento da parte dei sindaci di Positano e Piano di Sorrento, ma anche un allarme.

C’è una carenza di bombole di ossigeno, il fabbisogno è moltiplicato a causa del Coronavirus Covid – 19 , raccogliamo periodicamente allarmi da Napoli a Salerno da tutta la Campania , noi ci occupiamo in particolare della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, qui a Vico Equense situazione critica e ora anche negli altri comuni. Al proposito abbiamo sentito anche i titolari di due importanti farmacie come Elifani e Palagiano , che chi hanno spiegato che è da anni che non sono aumentate le disponibilità di bombole di ossigeno.

La cosa che ci sconcerta è che nonostante la prevedibile seconda ondata e nonostante l’ondata oramai duri da settimane , le istituzioni non hanno pensato a far fronte da subito a questo problema.

Rinnoviamo il nostro appello a restituire le bombole di ossigeno, anche se il problema principale resta la esigua disponibilità delle stesse – Un grazie ancora a Manolo, Claudio e a chiunque si impegna per il prossimo. Ed è questo gesto di solidarietà che riteniamo sia una notizia da pubblicare, sia perchè parlarne serve anche ad altri per emularli, sia perchè tutti noi dobbiamo essere coscienti che siamo in un periodo difficile nel quale bisogna aiutarci uno con l’altro e comprendere che questi gesti travalicano ogni cosa e sia perchè le istituzioni sappiano che esiste ancora il problema delle bombole di ossigeno che va assolutamente risolto.