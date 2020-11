Rabbia di De Luca contro Conte “In Campania non apro le scuole”. E prepara il contrattacco per chiudere tutto , e non stiamo su scherzi a parte. Da questa mattina sapevamo che tutto sarebbe stato chiuso , zona arancione, lo ha detto anche De Luca, che voleva la zona rossa, quindi ristoranti e bar non hanno acquistato materia prima, e si sono organizzati per chiudere, ecco poi, colpo di scena. Stasera Conte non solo non accontenta De Luca, che voleva la zona rossa, ma fa diventare gialla la Campania, insomma cose da dare i numeri, anzi i colori… De Luca già ha bloccato le scuole.. Le scuole in Campania resteranno chiuse. La Regione è stata inserita nella lista delle aree “gialle” che prevede didattica in presenza tranne che per le superiori di secondo grado. La Campania, si apprende da fonti della Regione, resterà invece ferma sulla chiusura di ogni grado delle scuole che proseguiranno con didattica a distanza, quindi dopo la pubblicazione del provvedimento del governo in gazzetta Ufficiale verrà emessa un’ordinanza per confermare la chiusura. Basterà? Sicuramente rinnoverà il divieto di circolazione fra le province, da Salerno a Napoli, per intenderci da Positano in Costiera amalfitana non si potrà andare a Piano di Sorrento in Penisola Sorrentina, ma domani, finchè non fa l’ordinanza , si . Insomma che succederà, se ne vedono davvero di tutti i colori….E i cittadini devono sottostare a questa continua variabilità e scelte umorali delle istituzioni