Qui Milanello: Ecco le ultime sul Milan

Qui Milanello : Ibra si è allenato bene eccome, Anche Rebic si è allenato alla grande e spera in un posto da titolare per domenica contro il Napoli. Sarà comunque difficile togliere il posto a Leao, visto come sta giocando. C’è una settimana davanti di partire in questa sfida anche se è difficile Leao è partito pe giocare con la nazionale under 21 portoghese e non rientrerà prima di domani e poi si allenerà mercoledì. Mentre Rebic si è allenato tutta la settimana e può avere delle chance per giocare. Sarà forse Murelli ad stare in panchina contro il Napoli . Anche se sicuramente sarà Pioli a dare la formazione da casa. La mente sarà lui. Salemakers è tornato dall’infiammazione al pube, Si è curato tutta la settimana e adesso e pronto per la sfida di domenica sera .