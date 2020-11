Qui Castel Volturno: Le ultime sul Napoli

Qui Castel Volturno : La preoccupazione sulla spalla di Osimhen pian piano sta svanendo. Però Osimhen lamenta ancora un forte dolore alla spalla destra. Non presenta a livello radiologico nessuna frattura e questo è importante, Osimhen si era infortunato venerdì contro la Sierra Leone contro cui aveva anche segnato. Subito si era parlato di lesione al polso , poi si è parlato di lussazione della spalla. Osimhen si sottoporrà a tamponi nella tarda mattinata e poi ad altri accertamenti diagnostici e visita ortopedica . Il tutto per capire quelle che sono le sue sensazioni e condizioni. Comincerà ad allenarsi e lui dovrà decidere Dall’altra parte ci sarà Ibra che può essere un modello per Osimhen. Anche se il vero idolo del nigeriano è Drogba. Potrebbe essere la volta di Petagna o di Mertens.