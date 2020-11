Questa sera speciale TG: morte di Maradona e Giornata contro la violenza sulle donne

Penisola sorrentina-Costiera amalfitana. Tra poco uno speciale TG di Positanonews su due temi molto importanti. Innanzitutto la morte di Diego Armando Maradona. A 60 anni è morto l’ex leggendario calciatore del Napoli, del Barcellona e della Nazionale argentina, secondo quanto riportano il Clarin e la CNN. Fatale è stato un arresto cardiaco dice Fanpage. Diego è stato il più grande di sempre.

E poi oggi si celebra la Giornata mondiale sulla violenza delle donne. La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è una ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come data della ricorrenza e ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare in quel giorno attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della violenza contro le donne.

Clicca qui per seguire il TG: https://streamyard.com/svd8sabr4w