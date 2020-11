Quattromila membri della chiesa di Gesù di Shincheonji, guariti dal Covid, donano plasma per la terza volta

Quattro mila membri della chiesa di Gesù di Shincheonji – completamente guariti da COVID-19 – donano plasma per la terza volta a partire dal giorno 16. La campagna di donazione del plasma pianificata per 3 settimane a partire dal 16 fino all’11 del prossimo mese in programma presso l’Indoor Stadium del Daegu Athletics Center – alla quale 4.000 membri della Chiesa Shincheonji prevedono di partecipare, compresi i 1.700 che hanno già partecipato alle due precedenti iniziative di donazione di plasma.

Shincheonji Chiesa di Gesù, il Tempio del Tabernacolo della Testimonianza (Presidente Man Hee Lee, “Shincheonji”) ha dichiarato che condurrà la sua terza campagna di donazione di plasma di gruppo a partire dal 16 di questo mese per 3 settimane. Si prevede che circa 4.000 membri di Shincheonji parteciperanno a questa donazione di plasma.

Il mese scorso la Korean Disease Control and Prevention Agency (KDCA) ha presentato una richiesta alla Chiesa di Gesù di Shincheonji per lapartecipazione alla donazione di plasma affermando: “È necessario sviluppare rapidamente il trattamento del plasma attraverso la donazione di gruppo, in assenza di un’efficace trattamento nel mezzo del continuo verificarsi di COVID-19 in patria e all’estero”.

La chiesa di Shincheonji di Gesù aveva già condotto due campagne di donazioni di plasma di gruppo lo scorso luglio e settembre. Finora, un totale di 2.030 persone hanno partecipato alla donazione di plasma allo scopo di sviluppare il trattamento del plasma e circa 1.700 tra loro sono membri della Chiesa di Gesù di Shincheonji. Sono 312 le persone che hanno partecipato almeno due volte.

Il vicedirettore della sede centrale per le contromisure di sicurezza e disastri, Kwon Joon-wook, ha dichiarato durante l’ultimo briefing:”Allo scopo di sviluppare il trattamento del plasma, circa 4.000 membri di Shincheonji prevedono di partecipare alla donazione di plasma per tre settimane, a partire dal 16. Siamo grati per l’attiva partecipazione di Shincheonji e per la collaborazione della città di Daegu e della Croce Rossa coreana”.

La donazione di plasma del terzo gruppo si svolgerà presso l’Indoor Stadium del Daegu Athletics Center, con i volontari presenti per assicurare un buon funzionamento. Proprio come la prima e la seconda donazione di plasma, i partecipanti rifiuteranno di ricevere l’assistenza per le spese di viaggio da 20.000 a 30.000 won, per ridurre l’onere sul denaro dei contribuenti.

Un membro della Shincheonji Church of Jesus ha detto: “Sono stato contento e grato di sentire la notizia (rilasciata dalla CG Green Cross) che il trattamento al plasma viene utilizzato per la cura. È la cosa più preziosa che possiamo fare (come persone che si sono riprese da COVID)”. Ha aggiunto: “Grazie alla nostra esperienza di partecipazione alla donazione di plasma, tutti i membri della nostra congregazione si sono resi conto che il potere per vincere COVID-19 è la tolleranza, l’amore e l’unità. Ci impegneremo al massimo affinché la Corea del Sud possa superare il COVID-19 attraverso il trattamento al plasma”.

Ha anche aggiunto: “Capisco che molti siano preoccupati per il fatto che gli ordini di chiusura delle strutture della chiesa siano stati revocati dalle regioni. Assicuriamo che ogni chiesa Shincheonji in Corea del Sud prevede di continuare ad avere i servizi online fino a quando la situazione COVID-19 non diventerà stabile, indipendentemente dal fatto che gli ordini di chiusura della struttura e il divieto di raduno vengano revocati, per garantire che i membri della nostra congregazione siano protetti e per la tuteladella salute e la sicurezza delle nostre comunità”.