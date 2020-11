Quattro Diegoal. Così il Napoli omaggia il Re di Napoli Diego Maradona

Nella serata più triste della storia del calcio Napoli dopo il luttuoso evento della morte di Maradona il Napoli stravince. Alla base della vittoria c’è il ravvedimento di Gattuso che è passato da u 4-2-3-1 spregiudicato ad un 4-3-3 o meglio un 4-1-4-1 in fase d’attacco. L’ago della bilancia è Demme che piazzato davanti alla difesa e smista palloni su palloni. Poi il piede d’Insigne teleguidato da lassù da Diego che verso la curva che 35 anni fa Diego segnò alla Juve batte Antonio Mirante che poveretto dovrà prenderne 4, da il la alla vittoria. La inizia con un colpo di tacco di Lorenzo che cerca di beffare Mirante ma il portiere va fuori. Il Napoli appare con questo modulo più coperto ed equilibrato. Al 33′ è il minuto in cui l’anima di Diego entra in Lorenzo Insigne, Punizione dal limite dell’area per fallo su Mertens Diego da lassu teleguida il piede d’ Insigne che segna. Ma segna una rete che a Napoli si direbbe” Diegoal”. Mertens subito dopo sfiora il goal ma Mirante è bravo a deviare in angolo. Ancora Zielinski che al 42′ mette in difficoltà Mirante che devia in angolo. La sfida nel primo tempo finisce 1-o. Il Napoli appare senpre più compatto a centrocampo. Demme da flangiflutti le prende e le smista tutte. Fabian Ruiz fa un gioco tanto oscuro quanto redditizio. Segue Pellegrini e Mykytarian. Zielinski invece s’inserisce quando vuole. Al 49′ cerca la via del goal ma Mirante devia in angolo. Il secondo goal arriva con Fabian Ruiz che si libera dalla marcatura e libera un tiro che porta il Napoli sul 2-0. Altro Diegoal. Ancora il Napoli , tiro di Elmas riprende Merten e al 32′ sono tre. Finita. La cosa migliore la fa anche Politano. Slamon fra i difensori e salta il portiere e che Diegoal al 94′. Finita , 4-0 Il miglior modo per rendere omaggio a Re Diego che da lassù starà godendo della vittoria del suo Napoli, quel Napoli a cui ha regalato 7 lunghi magnifici anni e a cui va detta solo una parola Grazie !

IL TABELLINO

NAPOLI-ROMA 4-0

MARCATORI: 30′ Insigne, 64′ Fabian Ruiz, 81′ Mertens, 87′ Mertens

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme (83′ Lobotka); Lozano (67′ Politano), Zielinski (78′ Elmas), Insigne; Mertens (83′ Petagna).

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini (38′ Juan Jesus), Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout (46′ Villar), Pellegrini (79′ Borja Mayoral), Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko (71′ Carles Perez).

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: Ibanez (R), Di Lorenzo (N), Cristante (R)

Espulsi: –