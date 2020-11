Cetara ( Salerno) Protezione Civile di Cetara in campo oggi sanificazione e nessun nuovo contagio, fermi a 71 i positivi, di cui 3 non residenti. Finalmente una buona notizia per la cittadina più colpita della Costa d’ Amalfi. La seconda ondata del coronavirus Covid-19 ha colpito anche la costiera amalfitana in particolare Maiori e Cetara, dove anche il sindaco Roberto Della Monica è contagiato. Qui è stato attuato un lockdown parziale visto che è quasi zona rossa, sono diversi i cluster e quindi non è più gestibile facilmente. Ma anche a Positano, Praiano, Ravello, Scala, ci sono vari casi, nessuno è immune. La sanificazione è partita questa sera dalle 21,30 effettuata su tutto il territorio comunale, una sanificazione con sali quaternari d’ammonio, mediante mezzo provvisto di pompa nebulizzante come disposto da Il Delegato all’Ambiente e all’Igiene Urbana Dott. Biol. Marco Marano

Ci sono altri tamponi da processare, ma oggi è una buona notizia che Positanonews vuole riportare, complimenti alla protezione civile.

