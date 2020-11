Progetto Scala”Restiamo calmi, l’unione ci dà la forza per superare questi momenti”

Scala, Costiera amalfitana ( Salerno ) Anche qui , come nel resto della Costa d’ Amalfi, sono aumentati i contagi, sono arrivati a 14 , dati di ieri che sembrano invariati, l’opposizione guidata da Antonio Ferrigno ha fatto un post sulla propria pagina facebook

Purtroppo i casi di positività al COVID-19 nel nostro paese stanno aumentando e con essi anche la paura e la perdita di certezze.

Mai avremmo immaginato che questa pandemia potesse mettere in discussione i capisaldi del nostro vivere quotidiano e creare tante ansie e preoccupazioni.

Noi, in una situazione così delicata ed anomala, ci teniamo a comunicare alla cittadinanza intera che siamo a disposizione per qualunque informazione, supporto o conforto a 360° e chiediamo a tutti voi di adottare tutte le precauzioni del caso poiché basta una piccolissima distrazione a vanificare quanto di buono fatto fino ad ora.

Restiamo calmi e soprattutto lucidi e responsabili.

Un augurio sincero di pronta guarigione a tutti coloro che hanno contratto il virus e ribadiamo ancora una volta la nostra piena disponibilità per qualsiasi cosa.

Solo l unione e la fiducia reciproca ci possono dare la forza per superare insieme questi momenti difficili.

Il gruppo di minoranza

Progetto Scala