Procida unica città della Campania tra le dieci candidate a divenire Capitale italiana della Cultura per il 2022

Dopo l’esclusione di Castellammare di Stabia a città candidata a divenire Capitale Italiana della Cultura per il 2022, resta l’isola di Procida l’unica città della Campania presente tra le dieci finaliste. Oltre a Procida concorreranno Ancona, Bari, Cerveteri, L’Aquila, Pieve di Soligo (Treviso), Taranto, Trapani, Verbania e Volterra (Pisa).

L’isola di Procida – come riporta Grande Napoli – è interamente coinvolta nel processo grazie anche al Comitato Promotore e dal Comune che sono stati in grado fin ad ora a dare il via ad un’azione dal basso in cui tutti i cittadini si sentano coinvolti nella valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale dell’isola.

La regia di questa candidatura è affidata ad uno specialista nel settore: Agostino Riitano, project manager supervisor di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, con il suo aiuto sarà pronto entro il 2 marzo il dossier da presentare alla commissione del MiBact che valuterà la candidatura.