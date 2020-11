Primo giorno di lockdown a Positano: aperto tutta la giornata soltanto il ristorante il Grottino. A partire da oggi, domenica 15 novembre 2020, la Campania è diventata zona rossa. Non ci si può spostare neanche all’interno della propria città o comune, se non per motivi di comprovata esigenza, salute, lavoro o studio. Insomma, non si può stare in strada senza motivo.

Positano, la perla della Costiera Amalfitana, è praticamente deserta: per le strade soltanto alcune persone a passeggio con il cane. Nonostante tutto, c’è chi prova a resistere: il ristorante “Il Grottino” prova a restare aperto per tutta la giornata. “Ci proviamo. Se conviene almeno per la settimana sicuramente siamo operativi, asporto e consegna. Oggi è andata non proprio bene, speriamo nella serata. Qualcuno ha chiesto qualcosa, anche cose da bere. Meglio di niente sicuramente”, ci hanno detto.

“Siamo aperti tutto il giorno, sulle nostre pagine Instagram e Facebook potete vedere il nostro menu”.

Per il resto, il “Bar Internazionale” è stato aperto questa mattina, mentre la pizzeria “C’era una volta”, che sarà aperto a partire dalle 18.

Ora, restiamo in attesa di cosa succederà nel corso della settimana.