Praiano. Tamponi in corso grazie al supporto della Millenium di Amalfi. In vista della crescita dei contagi in questa seconda fase dei virus in Costiera Amalfitana, che aveva avuto la fortuna di essere soltanto sfiorata dal Covid durante la prima ondata, anche a Praiano questa mattina di martedì 3 novembre 2020 si stanno effettuando vari tamponi, grazie al supporto della P. A. Millenium di Amalfi.

Attualmente, a Praiano sono 5 i casi di positività sul territorio comunale.