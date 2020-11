Praiano, sorpreso con 4 grammi di cocaina: 35enne arrestato

Praiano. I Carabinieri della Compagnia di Amalfi nella serata di martedì hanno arrestato un ragazzo di Praiano per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Le manette per l’uomo sono scattate a seguito di un controllo effettuato dai militari dell’Aliquota Operativa, i quali, insospettiti dalla presenza del giovane per strada all’imbrunire con un atteggiamento sospetto, hanno deciso di sottoporlo ad accertamenti: già noto agli uffici, visibilmente agitato, il ragazzo è stato sottoposto ad una perquisizione personale, durante la quale, ben occultate negli slip, sono state trovate due bustine di cellophane contenente una polverina bianca, risultata poi essere cocaina. Condotto in caserma per gli atti di rito, verificata la quantità e la qualità della sostanza stupefacente, circa 4 grammi, è scattato l’arresto per il fermato. Per lui sono stati disposti i domiciliari dal pubblico ministero. Nella giornata di ieri infine, dopo la convalida dell’arresto da parte del Gip del Tribunale di Salerno, è stato disposta per il 35enne la misura cautelare meno afflittiva dell’obbligo di firma presso la Stazione Carabinieri di Positano.