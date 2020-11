Praiano, selezione per un incarico professionale nell’area tecnica. Scopri requisiti e dettagli

Praiano (Costiera amalfitana). Il Comune pubblica un avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico professionale nell’area tecnica con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale al 50% dell’orario a tempo pieno, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore Finanziario – si legge nel documento – rende noto Che l’amministrazione comunale di Praiano intende conferire l’incarico di responsabile di tutti i procedimenti in materia di Demanio, Patrimonio, Urbanistica e Edilizia Privata, con le modalità e alle condizioni di cui ai successivi punti, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale al 50%, con prestazione lavorativa pari a 18 ore settimanali, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.LGS. n. 267/2000.

Il presente avviso è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento economico, come previsto dal Dlgs. N. 198/2006 e dall’art. 35 del Dlgs. 165/2001 e s.m.i. Il candidato deve possedere specifica esperienza e professionalità acquisita nelle materie oggetto dell’incarico con particolare riferimento ai programmi e alla gestione di progetti ed obiettivi di rilevanza strategica per l’amministrazione.

L’individuazione del professionista idoneo a ricoprire la posizione sopra indicata avverrà mediante procedura selettiva di tipo comparativo espletata con le modalità ed i criteri previsti dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Praiano e dal presente Avviso pubblico, quale lex specialis. All’incaricato sarà attribuita la retribuzione stipendiale prevista per il personale di categoria D, posizione giuridica ed economica “D1”, dal CCNL 21.05.2018 per il comparto Funzioni Locali, cui si aggiunge l’indennità di vacanza contrattuale, la tredicesima mensilità, e l’attribuzione di specifica indennità “ad personam” come prevista dell’art. 110, comma 3, del D.LGS. n. 267/2000, nonché degli oneri assicurativi e previdenziali dovuti per legge. I predetti importi sono riparametrati in rapporto alla prestazione lavorativa a tempo parziale al 50% dell’orario a tempo pieno.

