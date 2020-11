Praiano. Luci di Natale 2020

Le luminarie per le prossime festività sono in approntamento a Paraiano. Stamane la ditta incaricata con apposito mezzo sta sistemando lungo le vie principali della cittadina decori luminosi. Quello che ci ha colpito sono i presepi lungo la strada, che ancora devono essere ripresi. Ma siamo sicuri che saranno pronti per l’Immacolata , come di consueto. La speranza è quella di vederli preparati con le vetrate al posto della ringhiera. Sono motivo di attrazione tutto l’anno, sia per turisti che per cittadini. Oramai possiamo definirli vere e proprie opere d’arte in pianta stabile, un open air museum. Come tale devono ricevere la giusta attenzione dagli amministratori.