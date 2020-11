Praiano. I 90 anni di Teo del “Bar del sole”

“Lui è Teodoro Rispoli per tutti Teo. 90 anni ma un’anima sempre giovane. Tre figlie e quattro nipoti.

Con il fratello Giovanni costruì 40 anni fa a Praiano il “ Bar del sole”.

Mi ricordo che raccontava ai suoi clienti che era stato in America a vendere il gelato a limone con la sua “carretta a Central park” . Di vero non c’era nulla ma lui si divertiva a vederli ridere, a ricevere domande e sentire gli stranieri che gli dicevano “ amazing theo.!” Alcuni “clienti della domenica” lo chiamavano Giorgio Tancredi e lui non li ha mai corretti semplicemente sorrideva e rispondeva “ciao! come state?”

Come faccio a dimenticare la sua quotidiana domanda: “ne wuaglió che t ‘ ha mangiata a miez iuorn.??”.

Mi raccontava come cucinare “ a past e fasul , u suffritt, la trippa” ma lui in realtà non ha mai cucinato!

Ancora adesso dice : “ Ludoví mo t cont Nu fatt.?” E alla fine dice sempre “ m nventav parecchie scemità..!!”

Ancora adesso a 90 anni non è cambiato nulla! Il nonno”ten sempre a stessa cap.”