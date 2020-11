Praiano / Furore. Caduta massi in località La Praia. Probabilmente a causa del maltempo della giornata di ieri, a Praiano, precisamente in località la Praia, dopo la galleria, quindi in territorio del Comune di Furore, sono caduti dei massi sul manto stradale.

Il sindaco di Praiano Annamaria Caso ha monitorato la situazione , ma non è nel suo Comune “Anche se non è nel nostro territorio, ma al confine, ci preoccupa sempre la possibilità di una chiusura verso Amalfi, anche se siamo già chiusi. Si tratta di capire come e dove sia avvenuto il distacco perchè li ci sono delle reti, ma se ne occuperà chi di competenza”

La Protezione Civile, infatti, aveva emanato un avviso di allerta meteo a partire dalle 12 di ieri lunedì 16 novembre fino alle 12 di martedì 17 novembre su tutto il territorio regionale. Le “Precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o locale temporale” previste, potrebbero dare origine a un rischio idrogeologico localizzato con effetti al suolo come “Ruscellamenti superficiali con possibile trasporto di materiali, allagamenti di locali interrati e posti al pian terreno; Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali; possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori con inondazione delle aree limitrofe; possibile caduta massi; occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, anche a causa degli incendi boschivi verificatisi sul territorio regionale e per effetto della saturazione dei suoli”, avevano segnalato.