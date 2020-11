Praiano: divieto di sosta fino al 30 novembre per lavori. Scopri dove

Praiano. Con l’ordinanza numero 54 il Comune comunica il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli da martedì 17 novembre fino al 30 novembre nel tratto di strada di via Umberto I in prossimità dell’ingresso al Cimitero Comunale di Praiano nonché un tratto di 12 metri lineari lungo la SS163 altezza km.ca 20,900. Le zone sono interessate da lavori. Riportiamo il testo dell’ordinanza,

Il comune di Praiano autorizza la ditta NIVIMA COSTRUZIONI SRL ad occupare con cantiere parte della sede stradale di Via Umberto I nei pressi dell’ingresso del Cimitero Comunale nonché un’area di circa 12 mt lineari lungo la SS163 altezza km.ca 20+900 interessati dalla esecuzione dei suddetti lavori; La ditta esecutrice dei lavori è incaricata di apporre idonea segnaletica stradale durante i lavori, nonché di transennare, recintare, mettere in sicurezza, garantire la visibilità notturna e diurna del cantiere stradale a norma del CdS. Tale segnaletica dovrà essere mantenuta fino al termine dei lavori. La responsabilità sulla sicurezza del transito, del cantiere e dei lavori, è a carico della ditta esecutrice dei lavori, del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza. La suddetta ditta dovrà sempre procedere alla messa in sicurezza della sede stradale.

ORDINA il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE PER TUTTI I VEICOLI da MARTEDI 17 NOVEMBRE 2020 dalle ore 07,00 fino al 30 Novembre 2020, salvo ulteriore proroga; tratto di strada segnalato di via Umberto I in prossimità dell’ingresso al Cimitero Comunale di Praiano nonché un tratto di 12 mt lineari circa lungo la SS163 altezza km.ca 20+900, tutti interessati dalla esecuzione dei suddetti lavori; La responsabilità sulla sicurezza del transito, del cantiere e dei lavori è a carico della ditta esecutrice. DISPONE Che la presente Ordinanza sia trasmessa per l’affissione all’Albo Pretorio, comunicata alla NIVIMA Srl, all’UTC, all’ANAS, alla Stazione dei Carabinieri di Positano. Il Comando di P.M. e la Forza Pubblica sono incaricate della osservanza e della esecuzione della presente Ordinanza.

Qui tutta l’ordinanza.