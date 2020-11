Praiano, crolli alla spiaggia Gavitella: il comune verso la revoca delle concessioni

Come disposto tramite apposita delibera di giunta comunale, sarà l’avvocato Franco Massimo Lanocita ad occuparsi di una valutazione «in merito alla possibilità di revocare le concessioni di cui al fabbricato in località Gavitella». Nel mirino in particolare «le attuali condizioni precarie di staticità dell’immobile». Nel caso in cui la valutazione avesse esito positivo, ci sarà «l’attivazione del relativo procedimento innanzi agli organi competenti ».

