Praiano: Criscito’s a tutta forza con il delivery. Consegne anche a Positano e Conca dei Marini

Praiano (Costiera amalfitana). La pizzeria Criscito’s non si arrende e continua a combattere. Il locale è disponibile per il Delivery e aumenta il giro delle consegne. “Ma lo facevamo anche a marzo e in estate solo per Praiano. Ora consegniamo anche a Positano, dal lunedì al venerdì (alle fermate dei bus). Il delivery on the road è veramente una bella iniziativa andata a go go tutta l’estate. Ora consegniamo fino a Conca dei Marini ma con precisione al bivio di San pancrazio“, dicono.

In pratica da Positano a Conca dei Marini, Criscito’s garantisce:

UN MINIMO D’ORDINE O DI

_4 PIZZE TONDE

oppure

_2 PIZZE TONDE PIÙ UN OTTIMO TARTUFO O CEESCKAKE ARTIGIANALE OPPURE

_2 FAMILIARI MEZXO METRO E 1 TONDA O QUALCHE FRITTO DELLA NOSTRA FRIGGITORIA ARTIGIANALE,

_E PERCHÉ NON AGGIUNGERE UNA BELLA BIRRA FRESCA ARTIGIANALE?

_E NON DIMENTICARE IL FINEPASTO GUARDA IL MENÙ https://linktr.ee/criscitos E ORDINA IL DOLCE CHE PIÙ TI PIACE

Tutto il servizio è svolto in piena sicurezza covid e con tutti i permessi per circolare. Il motto è: In Costiera tutti chiudono ma la zona rossa non ci ferma. Qui il link della pagina Facebook.

Aperti dalle 16 alle 22 tutti i giorni tranne il martedì.

Sabato e domenica anche di mattina dalle ore 13.

Il venerdì anche pizza Integrale con grani (duri) antichi siciliani BIOLOGICI.

Menù link https://linktr.ee/criscitos

telefono 📱 3713792642 whatsapp

📞 Fisso 089874884

Via Guglielmo Marconi 45 Praiano 84010